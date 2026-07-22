В Калининградской области назвали количество прошедших аттестацию экскурсоводов

В Калининградской области государственную аттестацию прошли 609 экскурсоводов. Об этом сообщили участники пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

Как рассказала председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова, сегодня право проводить экскурсии имеют только специалисты, успешно прошедшие государственную аттестацию. «В настоящий момент у нас аттестовано 609 человек. Это те гиды, которые прошли государственную аттестацию и имеют право проводить маршруты по указанным муниципалитетам», — сказала Немцова.

По ее словам, туроператоры и турагенты стараются сотрудничать только с квалифицированными экскурсоводами. «Конечно, мы стараемся работать только с квалифицированным персоналом. Но тем не менее присутствует такая проблема — это серый рынок гидов, таксистов и так далее», — отметила она.

Немцова добавила, что соблюдение законодательства в этой сфере контролируют профильные органы: «Есть определенные министерства регионального контроля, которые за этим следят и фиксируют нарушения».

В свою очередь руководитель информационного центра туризма Галина Офицерова добавила, что в регионе продолжают поддерживать начинающих экскурсоводов. Уже третий год совместно с Ассоциацией гидов проводятся бесплатные экскурсии для местных жителей, которые ведут выпускники программы экскурсоведения. «У них уже есть достаточно много материала, но еще нет опыта проведения таких экскурсий. Получаем плюсики и мы, и экскурсоводы, и те туристы, и калининградские жители, которые попадают на эти экскурсии», — сказала она.

По ее словам, молодые гиды проводят экскурсии по Калининграду, городам побережья, Гвардейску. В этом году к маршрутам впервые добавился Балтийск. Записаться на такие экскурсии могут все желающие.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области прорабатывают механизмы контроля за деятельностью гидов. Если сертифицированные экскурсоводы будут допускать искажения истории региона, их аттестацию могут аннулировать.