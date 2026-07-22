В Нестерове родители пострадавших в драке учеников требуют компенсацию от школы

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В Нестерове родители пострадавших в драке учеников требуют компенсацию от школы

В Нестерове прокуратура намерена отсудить компенсацию со школы в пользу двух учеников, которые получили травмы в результате драки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В надзорное ведомство обратили родители несовершеннолетних. В ходе проверки было установлено, что 6 апреля около 13 часов в МАОУ СОШ г. Нестерова им. В.И. Пацаева между учениками 5-го класса на перемене произошел конфликт, переросший в драку. Один из ее участников получил перелом пястной кости левой кисти руки. Спустя два дня на перемене подрались ученики 6-го класса также. Оба оппонента получили травмы: у одного зафиксирован перелом носа, у второго — перелом пястной кости правой кисти руки.

«Драки произошли в помещении класса и школы в присутствии других учеников, однако педагогические работники своевременно не вмешались, конфликт не пресекли, то есть школа не обеспечила безопасные условия обучения и надлежащий контроль за поведением учащихся», — подчеркивают в прокуратуре, требуя взыскать с учреждения в пользу каждого несовершеннолетнего по 30 000 рублей компенсации. Решается вопрос о назначении судебного заседания.

«Да, действительно, в апреле этого года в школе произошло два инцидента между учениками. В обоих случаях дети находились в классе в присутствии учителя. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. На место были вызваны родители. Школой проведены были все необходимые процедуры, в том числе с привлечением школьной службы медиации. Конфликт носил ситуативный характер. На данный момент ситуация полностью урегулирована, конфликт исчерпан, дети возобновили дружеские отношения», — прокомментировали ситуацию в МАОУ СОШ г. Нестерова им. В.И. Пацаева. 
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