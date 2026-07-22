В Куршский залив выпустили 655 тысяч мальков сига









Фото: «Балтберегозащита»

В акваторию Куршского залива выпустили 655 191 малька сига. Работы провели 21 июля специалисты «Балтберегозащиты» совместно с Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства и компанией «Полекс-Аква», сообщили в пресс-службе учреждения.

Зарыбление выполнили в рамках компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненного при создании территории площадью 12,8 гектара на острове Октябрьском. Речь идет о намыве и консолидации грунтов, на которых впоследствии был построен стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде.

Как отметили в «Балтберегозащите», такие мероприятия направлены на поддержку и восстановление популяции сига в Куршском заливе.

О планах по выпуску более 655 тысяч мальков стало известно в начале июля. Тогда «Балтберегозащита» сообщала о заключении контракта стоимостью 56 млн рублей с ООО «Полекс-Аква» на искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Этот контракт стал третьим крупным проектом по зарыблению в рамках компенсационной программы, связанной со строительством стадиона на острове Октябрьском.

Напомним, что в Куршский залив регулярно выпускают мальков сига в рамках разных компенсационных программ. Мероприятия компенсирует убыль популяции, а также способствует поддержанию биоразнообразия Куршского залива.