Служба госохраны ОКН: здание мельницы на Правой набережной в катастрофическом состоянии (фото)

Здание вальцовой мельницы на Правой набережной, построенное в 1890 году и имеющее статус объекта культурного наследия местного значения, находится в «катастрофическом состоянии». Об этом «Новому Калининграду» сообщила заместитель руководителя Службы Мария Страхова.

«В ходе выездного обследования установлено катастрофическое состояние здания мельницы. Собственник не проводил работ по сохранению, не поддерживал состояние памятника. Подвалы затоплены, крыша протекает, местами выбиты окна, здание и территория захламлены», — сообщила Страхова.

Представитель Службы добавила, что собственнику (им является АО «Калининградский мукомольный завод») выдано предписание, исполнение которого будет проверено в установленный срок.

Судя по отзывам на «Яндексе», как минимум около года ни один из указанных в открытых источниках телефонов АО «КМЗ» не отвечает. С главным инженером завода Сергеем Казимирченко «Новому Калининграду» оперативно связаться также не удалось.

Фото предоставлено Службой госохраны ОКН

Напомним, что 7 июля «Новому Калининграду» стало известно о начале сноса исторического здания администрации мукомольного завода на Правой набережной. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось предприятие «КМЗ», являющееся одним из юрлиц компании.

8 июля представители компании «Русский Хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда „Русского хлеба“ не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».

Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.

8 июля начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков заявил «Новому Калининграду», что историческое здание администрации мукомольного завода необходимо восстановить, а утраченные в ходе демонтажа элементы — воссоздать.

Позднее стало известно, что собственник дома № 15 (администрация мукомольного завода) заранее предупредил о сносе, направив в мэрию соответствующее уведомление.