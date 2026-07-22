В МЧС рассказали о спасении застрявшей на рыбалке семьи

В МЧС рассказали о спасении застрявшей на рыбалке семьи
Фото: МЧС Калининградской области
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В Калининградской области сотрудники МЧС России спасли застрявших на рыбалке супругов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления министерства.

«В Калининградском заливе, в районе 240-го пикета порта рыболовецкого колхоза „За Родину“ (город Светлый), семейная пара, отправившаяся на рыбалку два дня назад, не смогла самостоятельно вернуться к берегу. Из-за сильного ветра и высокой волны мощности двигателя моторной лодки оказалось недостаточно, чтобы преодолеть обратный путь», — говорится в сообщении.

После безуспешных попыток выбраться супруги обратились за помощью по единому номеру экстренных служб «112». На указанные координаты выдвинулись инспекторы ГИМС МЧС России из Балтийска.

«Благодаря ярким спасательным жилетам, в которые были одеты рыбаки, сотрудники чрезвычайного ведомства быстро обнаружили лодку примерно в одном километре от берега. Супругов подняли на борт патрульного катера, а их моторную лодку отбуксировали к месту, где находился автомобиль. К счастью, медицинская помощь спасённым не потребовалась», — добавили в пресс-службе.

В спасательной операции были задействованы два сотрудника МЧС России и одна единица специальной техники.

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