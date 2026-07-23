«Ворота» анонсировали экскурсию по выставке «Живой архив»

В арт-пространстве «Ворота» 27 июля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Живой архив» (12+). Анонс размещён в группе пространства «ВКонтакте».

Экспозиция объединяет малоизвестные и ранее не представленные широкой публике работы семи калининградских художников — от авторов 1960-х годов до современных мастеров. «Архив становится живым, когда его открывают зрителю. И у вас есть шанс решить самим: что из этого ценно сейчас, а что уже стало историей», — предлагают в анонсе.

Экскурсия состоится в арт-пространстве «Ворота» (ул. Литовский Вал, 61). Стоимость участия — 200 рублей, билеты доступны по предварительной регистрации. Начало запланировано на 19:00.

Выставка «Живой архив» открыта для посещения ежедневно с 9:00 до 21:00.