Власти: с начала года ФКР выполнил более 430 видов работ в 198 МКД Калининградской области

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Фото: правительство Калининградской области

В Калининградской области с начала 2026 года Фонд капремонта выполнил больше 430 видов работ в 198 многоквартирных домах. Ключевым направлением стало восстановление крыш, так как от их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За весенне-летний период этого года капитально отремонтировали 63 крыши в регионе. Помимо этого, значительный объём работ приходится на замену лифтов. — заменили 23 лифта, ещё 39 находятся в работе. В ходе ремонта также начали устанавливать обновлённые кабины с мягкой подсветкой.

ФКР ведёт работы на уникальных исторических зданиях. Сейчас в работе — 13 объектов культурного наследия. В их числе объект федерального значения — часть жилого ансамбля «Пёстрый ряд» на Элеваторной, 6 и 10 в Черняховске. Там помимо фасадной части и крыши ремонтируют инженерные системы внутри дома. В Советске завершают капремонт памятника архитектуры на Школьной, 9. Зданию полностью вернули исторический облик и сохранили историческую керамическую черепицу на верхнем этаже главного фасада.

Кроме исторических зданий, ФКР преображает и дома советского времени. Завершаются работы по ремонту домов на Московском проспекте, 116, 120, на Фрунзе 73, 75 и на Литовском валу, 23. Продолжают преобразовывать советскую типовую застройку на проспекте Мира, 50-56А.


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