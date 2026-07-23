Гражданских служащих региона планируют научить управлять эмоциями и стрессом

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Гражданских служащих региона планируют научить управлять эмоциями и стрессом

Правительство Калининградской области готовится к поиску подрядчика для оказания услуг по профессиональному развитию государственных гражданских служащих. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт о пяти программах повышения квалификации. «Управление эмоциями и стрессом» должны освоить 26 человек. Цена за единицу — 11 887 рублей. «Эффективные письменные коммуникации для государственных служащих: от документов до социальных сетей» изучат 12 человек (11 643 рубля за единицу). Ещё три программы — «Методы эффективных коммуникаций с гражданами: как донести сложную информацию», «Мастерство публичных выступлений и эффективного общения», «Технологии искусственного интеллекта в деятельности юриста» — пройдут 15, 20 и 6 человек соответственно. Цена за единицу — порядка 9-12 тысяч рублей.

Общий объём финансового обеспечения — 901 237 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Кадровый резерв региона, как стало известно ранее, планируют обучить «ментальному фитнесу и психоэмоциональной устойчивости на государственной службе». На это правительство готово потратить 99 999,9 руб. — по 6 666,6 руб. на каждого из 15 обучающихся.

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