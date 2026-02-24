Из глубинки в космос: Дом китобоя приглашает на лекцию об Алексее Леонове

В Доме китобоя в четверг, 26 февраля, пройдет лекция генеалога Алексея Святенького «Алексей Леонов: из сибирской глубинки в открытый космос» (16+). Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Встреча пройдёт в рамках цикла «Калининградские улицы: тайны известных фамилий». В нём Святенький на основе архивных документов рассказывает о людях, чьи фамилии мы произносим каждый день. «Их именами названы улицы и города нашего региона. Они влияли на судьбу страны и целого мира. И, кажется, об их заслугах мы знаем всё. Но часто биография исторических деятелей изучается в отрыве от их происхождения и семьи. На лекциях восполним этот пробел», — следует из анонса.

Начало запланировано на 18:30. Стоимость билета — 300 руб.

