Власти Калининграда сообщили, когда приведут в порядок Юбилейный мост
Фото: сайт администрации Калининграда
Власти Калининграда планируют провести текущий ремонт Юбилейного моста, как только сойдёт снег. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

На состояние моста и подходов к нему пожаловалась одна из посетительниц страницы администрации в соцсети «ВКонтакте». «Абсолютно справедливое замечание. Работы по текущему ремонту Юбилейного моста, а также проезда между Эпроновской и ул. Новый вал мы выполним в текущем году в плановом порядке в рамках наших заключенных контрактов на содержание искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования. Пусть снег сойдёт, справимся с отводом воды и массово приступим к дорожным работам», — сказала сити-менеджер.

Мероприятия в честь 80-летия Калининграда и области, по её словам, будут проходить в том числе на территории музейного квартала и острова Октябрьского. «И сам мост Юбилейный — это объект, через который будет идти большой трафик не только туристов, а прежде всего наших жителей. К слову, нам придётся делать большие ремонтные работы не только на Юбилейном мосту, но и на центральной площади Калининграда, потому что эта зима была достаточно суровой и уложенная плитка имеет большие дефекты», — добавила глава горадминистрации.

Юбилейный мост — это пешеходный разводной мост через реку Преголю. Он был построен в 2005 году к 750-летию города, из-за чего и получил такое название. Мост соединяет улицы Октябрьскую и Эпроновскую. Автор проекта — архитектор Александр Башин.

