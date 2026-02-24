Власти Калининграда выделили на пиар в интернет-издании 760 тысяч рублей

В Калининграде ищут подрядчика для освещения деятельности администрации городского округа и совета депутатов на интернет-портале. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 24 февраля по 4 марта. Итоги аукциона планируют подвести 6 марта. Сроки исполнения контракта — с 1 апреля по 23 октября 2026 года. Источник финансирования — местный бюджет.

Подрядчику необходимо будет изготовить материалы по итогам посещения мероприятий с участием представителей горадминистрации и совета депутатов. Подготовка публикации включает выезд на место события корреспондента, фотографа и видеооператора, сбор информации, запись интервью и комментариев со спикерами на месте события, написание, корректуру и редактуру текста, подготовку фотографий с места события, монтаж видеоролика продолжительностью не более минуты. Видеоролик должен быть размещён в группах исполнителя в соцсетях не позднее следующего дня после проведения мероприятия. Объём услуг — 40 условных единиц. Цена за единицу — 19008 рублей.

В конце 2024 года администрация Калининграда организовала семь аукционов на освещение своей деятельности и работы горсовета в 2025 году. В торгах принимали участие средства массовой информации всех видов: от газет до интернет-порталов. Итоговая сумма, которую городские власти потратили на собственный пиар за первое полугодие 2025-го, составила более 7 млн рублей.