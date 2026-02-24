Власти Калининграда выделили на пиар в интернет-издании 760 тысяч рублей

Все новости по теме: Бюджетное финансирование СМИ
Власти Калининграда выделили на пиар в интернет-издании 760 тысяч рублей

В Калининграде ищут подрядчика для освещения деятельности администрации городского округа и совета депутатов на интернет-портале. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 24 февраля по 4 марта. Итоги аукциона планируют подвести 6 марта. Сроки исполнения контракта — с 1 апреля по 23 октября 2026 года. Источник финансирования — местный бюджет.

Подрядчику необходимо будет изготовить материалы по итогам посещения мероприятий с участием представителей горадминистрации и совета депутатов. Подготовка публикации включает выезд на место события корреспондента, фотографа и видеооператора, сбор информации, запись интервью и комментариев со спикерами на месте события, написание, корректуру и редактуру текста, подготовку фотографий с места события, монтаж видеоролика продолжительностью не более минуты. Видеоролик должен быть размещён в группах исполнителя в соцсетях не позднее следующего дня после проведения мероприятия. Объём услуг — 40 условных единиц. Цена за единицу — 19008 рублей.

В конце 2024 года администрация Калининграда организовала семь аукционов на освещение своей деятельности и работы горсовета в 2025 году. В торгах принимали участие средства массовой информации всех видов: от газет до интернет-порталов. Итоговая сумма, которую городские власти потратили на собственный пиар за первое полугодие 2025-го, составила более 7 млн рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter