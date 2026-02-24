В Калининграде приступили ко второму этапу реконструкции КНС-2 (фото)

На ул. Полоцкой в Калининграде приступают к работам в рамках второго этапа реконструкции Канализационной насосной станции-2. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.

«Это один из самых крупных проектов последних лет для города. Станция была сильно изношена, оборудование часто выходило из строя. А город растёт, появляются новые дома и районы. И очень важно, чтобы коммунальная инфраструктура не отставала», — говорится в сообщении.

В рамках первого этапа была построена подземная часть КНС, резервуар и колодцы, а также проложены трубы.

«На втором этапе по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ подрядчик установит 3 км напорного коллектора и специальные камеры для переключения и гашения потока. Завершить всё планируем в июле следующего года», — добавил глава региона.

Система, как ожидается, станет гораздо надёжнее, появится возможность подключать новые дома, а производительность увеличится минимум в два раза. Станция должна работать автоматически — без постоянного присутствия специалистов.

О выделении 1 172 457 180 рублей на второй этап реконструкции КНС-2 стало известно в августе 2025 года. Финансирование рассчитано на три года. 153 020 785 рублей планировали потратить в 2025 году, 694 934 574 — в 2026-м, 324 501 819 — в 2027-м. Подрядчика искали в начале сентября. Тогда на участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её не соответствующей требованиям. 15 октября Центр обеспечения и организации торгов опубликовал новую закупку, повысив цену контракта с 1 117 490 841 до 1 126 434 993 рублей.

Реконструкция запланирована на ул. Полоцкой, Портовой, Буткова и Румянцева. Как сообщалось на сайте «Водоканала» в июне 2025 года, первый этап строительства проходил при поддержке Фонда развития территорий.

Контракт на второй этап реконструкции заключили 7 ноября 2025 года с ООО «Западгазэнергоинвест». Участие в торгах принимали две компании. Победитель согласился выполнить работы за 1 120 802 818 при начальной стоимости 1 126 434 993 рубля. Таким образом, разница составила более 5,6 млн рублей. К работам необходимо было приступить 9 декабря 2025 года и исполнить их за 510 дней. Ещё 30 дней отводится на ввод объекта в эксплуатацию. Контракт должен быть исполнен до 30 июля 2027 года.

Фото: канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в МАХ