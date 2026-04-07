Калининградская область в преддверии Дня Великой Победы примет эстафету «Сада памяти»

В преддверии Дня Великой Победы Калининградская область примет эстафету «Сада памяти» (16+), в ходе которой на площади одного гектара будет высажено 3 200 саженцев европейской ели. Анонс опубликован на сайте областного правительства.

Мероприятие пройдет 10 апреля в 10:00 на территории Багратионовского лесничества в память о героях Великой Отечественной войны.

Как отмечает пресс-служба правительства, акция проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и охватывает всю территорию России. «Главная цель этой масштабной эколого-патриотической инициативы — высадка деревьев в память о каждом защитнике Отечества, отдавшем жизнь за нашу страну. Каждый посаженный сеянец станет живым мемориалом, увековечивающим память о наших героях, а также поможет сохранить и восстановить лесное богатство России», — говорится на сайте.

Принять участие в международной акции «Сад памяти» могут все желающие. Необходимый для посадки инвентарь будет предоставлен на месте.





Карта схема места проведения акции, изображение: сайт правительства Калининградской области