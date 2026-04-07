Калининградская область в преддверии Дня Великой Победы примет эстафету «Сада памяти»

Все новости по теме: Культура

В преддверии Дня Великой Победы Калининградская область примет эстафету «Сада памяти» (16+), в ходе которой на площади одного гектара будет высажено 3 200 саженцев европейской ели. Анонс опубликован на сайте областного правительства.

Мероприятие пройдет 10 апреля в 10:00 на территории Багратионовского лесничества в память о героях Великой Отечественной войны.

Как отмечает пресс-служба правительства, акция проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и охватывает всю территорию России. «Главная цель этой масштабной эколого-патриотической инициативы — высадка деревьев в память о каждом защитнике Отечества, отдавшем жизнь за нашу страну. Каждый посаженный сеянец станет живым мемориалом, увековечивающим память о наших героях, а также поможет сохранить и восстановить лесное богатство России», — говорится на сайте.

Принять участие в международной акции «Сад памяти» могут все желающие. Необходимый для посадки инвентарь будет предоставлен на месте.

Карта схема места проведения акции, изображение: сайт правительства Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

