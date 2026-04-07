В Минздраве рассказали, когда после укуса животного нужна прививка от бешенства

В Калининградской области весенне-летний период считается наиболее рискованным по заражению бешенством из-за активного размножения животных. О мерах профилактики, порядке обращения за медицинской помощью и особенностях вакцинации сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя главного врача Областной клинической больницы по хирургии Стояна Юдина.

Как отметил специалист, укусы, царапины и ослюнение кистей рук, стоп, лица, волосистой части головы и паховой области требуют незамедлительного обращения к врачу. Взрослым необходимо обращаться в травмпункт БСМП, детям — в травмпункт Детской областной больницы.

«Если вам далеко до больницы, первую помощь нужно оказать себе самостоятельно. Промывайте рану под проточной водой в течение 10-15 минут, если это небольшие царапины, а не открытая рана. Как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью. Нет строгих временных ограничений — лучше сделать это как можно скорее, желательно в течение нескольких часов», — пояснил Юдин.

По его словам, вакцинация обязательна, если животное выходит на улицу и может контактировать с другими животными. Исключение составляет ситуация, когда домашнее животное постоянно содержится дома и имеет все ветеринарные документы.

«Если ваше домашнее животное гуляет на улице и контактирует с другими животными, риск заражения существует. Если ваша кошка никогда не выходит на улицу, то рисков заражения от нее нет. Однако если животное периодически выходит на улицу, риски заражения все же есть, поэтому следует обратиться за медицинской помощью и начать вакцинацию», — подчеркнул врач.

Потенциальную опасность представляют все теплокровные животные, преимущественно плотоядные. В Калининградской области источником инфекции могут стать лисы, волки, ежи, летучие мыши, безнадзорные собаки и кошки. Реже заражение возможно от сельскохозяйственных животных и грызунов.

Юдин отметил, что в первые десять дней после заражения признаки болезни у животных могут отсутствовать. Среди характерных симптомов — водобоязнь и изменение поведения: дикие животные могут терять страх перед человеком, а домашние — проявлять агрессию.

«Эффективность вакцины составляет почти 100%. Это самый эффективный и единственный способ лечения», — сообщил Юдин. Он также отметил, что противопоказаний к вакцинации нет: прививку делают детям, беременным и кормящим женщинам.

Современная схема вакцинации включает до шести инъекций — на 0-й, 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. При этом первые три прививки являются обязательными. Если за животным удается наблюдать в течение 10 дней и признаков заболевания нет, курс может быть завершен досрочно.

По данным регионального минздрава, эпидемиологическая ситуация по бешенству в области остается стабильной, запас вакцины сформирован в достаточном объеме.

В минздраве напомнили, что при нападении животного жителям необходимо обращаться в травмпункт, взрослым людям — в БСМП (ул. Александра Невского, 90), детям — в травмпункт Детской областной больницы (ул. Дмитрия Донского, 27).