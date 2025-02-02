Калининградская «Балтика» подписала полузащитника Руслана Оздоева

Изображение: ФК «Балтика»
Изображение: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» подписала полузащитника Руслана Оздоева. Обэом клуб сообщил в своих социальных сетях.

Спортсмену 21 год. Руслан является воспитанником спортшколы «Строгино», где выступал за юношескую и молодёжную команды.Помимо этого, игрок успел попробовать себя в ЦСКА, «Рубине-2» и «Химках».

«Трудовое соглашение заключено до 31 мая 2027 года. Мы приветствуем Руслана в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — поприветствовал клуб своего новичка.

В зимнее трансферное окно-2025 в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым, нападающим сборной Сальвадора Брайаном Хилем и защитником «Ростова» Евгением Черновым.

Воспитанник калининградского футбола Владислав Лазарев отправился в аренду в «Чайку». Другой воспитанник «Балтики», защитник Тигран Аванесян перешёл в тульский «Арсенал». «Балтика» также объявила о досрочном окончании аренды полузащитника Ивана Зазвонкина. 25 января калининградский футбольный клуб отдал в аренду в «Сокол» защитника Дмитрия Бегуна, 26-го в «Уфу» также на полгода отправился голкипер Илья Свинов. Полузащитник Никита Глушков пополнил ряды дебютанта Высшей лиги Беларуси «МЛ Витебск», а Гоча Гогричиани расторг контракт с клубом по соглашению сторон.

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