Калининградская «Балтика» подписала полузащитника Руслана Оздоева. Обэом клуб сообщил в своих социальных сетях.

Спортсмену 21 год. Руслан является воспитанником спортшколы «Строгино», где выступал за юношескую и молодёжную команды.Помимо этого, игрок успел попробовать себя в ЦСКА, «Рубине-2» и «Химках».

«Трудовое соглашение заключено до 31 мая 2027 года. Мы приветствуем Руслана в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — поприветствовал клуб своего новичка.

В зимнее трансферное окно-2025 в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым, нападающим сборной Сальвадора Брайаном Хилем и защитником «Ростова» Евгением Черновым.