«Балтика» увезла ничью из Оренбурга

«Балтика» сыграла вничью с футболистами из Оренбурга. В матче 16-го тура калининградцы на выезде встретились с одноимённым клубом и сыграли со счётом 0:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Игра началась с преимущества гостей. Балтийцы владели инициативой, однако не могли довести атаки до завершающих фаз. Во втором тайме активнее себя показал «Оренбург». Хозяева начали угрожать воротам Максима Бориско, однако калининградский вратарь исполнил несколько спасений и добыл своей команде одно очко.



По итогам 16 матчей РПЛ «Балтика» набрала 29 очков, оставшись пятой в турнирной таблице. Следующую игру футболисты Андрея Талалаева проведут также на выезде. 25 ноября в рамках Кубка России балтийцы в Москве сыграют с «Торпедо». Матч запланирован на 17:00 (0+)

