В Калининграде школьники стали чаще выбирать естественно-научные предметы на ЕГЭ

В Калининградской области свыше 37% выпускников выбрали профильную математику, физику, биологию, информатику и химию на ЕГЭ. Это на 200–300 человек больше по каждому предмету, чем год назад. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Чтобы поддержать этот интерес, мы развиваем современную научную базу. В этом учебном году открыли 77 профильных классов по естественным и точным наукам — от космических и атомных до агротехнологических и медицинских. Уже 5 тыс. ребят обучаются в 210 таких классах», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в России самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в 2026 году оказались обществознание, информатика и биология.

ЕГЭ начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланировали сдачу информатики и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.