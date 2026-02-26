В Калининграде определили сильнейшую школьную команду по волейболу среди юношей

Во вторник, 26 февраля, в спортивном зале МАУ ДО СШОР № 10 по волейболу состоялись финальные игры муниципального этапа Всероссийских соревнований «Серебряный мяч». За победу боролись команды юношей из общеобразовательных учреждений города. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего в муниципальном этапе приняли участие 360 спортсменов 2011-2012 годов рождения, однако основная борьба развернулась среди 210 юношей, представляющих 21 команду из школ Калининграда. По итогам финальных игр пьедестал почёта распределился следующим образом: 1-е место — МАОУ лицей № 23; 2-е место — МАОУ СОШ № 43; 3-е место — МАОУ СОШ № 5.