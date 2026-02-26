Школам Калининграда выделяют 13 млн, чтобы сделать интересным «процесс обучения»

В 2026 году между школами Калининграда будет распределено 13 млн рублей в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщила в своей телеграм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«В школах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 56, КМЛ кабинеты физики пополним современными комплектами приборов, моделями и оборудованием, которые сделают проведение лабораторных работ увлекательным и познавательным.

В школах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 29, 31, 35, 36, 43, 44, 47, 48, 49, 56, КМЛ кабинеты музыки и изобразительного искусства получат современные инструменты и демонстрационные материалы. Это позволит детям глубже погрузиться в мир искусства, развивать свои творческие способности», — уточнила сити-менеджер Калининграда.

