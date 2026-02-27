«Локомотив» одержал волевую победу в Омске

Калининградский «Локомотив» победил в напряжëнном матче против «Омички». Игра состоялась в пятницу, 27 января, в гостях. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за калининградками — 23:25. Во второй цифры на табло повторились, но уже в пользу хозяек — 25:23. В третьей «Омичка» вновь оказалась сильнее — 25:19. В четвëртой «Локомотив» решил сохранить интригу — 20:25. В решающей пятой партии «железнодорожницы» поставили победную точку со счётом 9:15.

В настоящее время «Локомотив» занимает 5 место в турнирной таблице. Последний матч регулярного чемпионата калининградки проведут дома во дворце спорта «Янтарный» против краснодарского клуба «Динамо» (0+), который идёт на 11-ой позиции.


