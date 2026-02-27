«Коммерсант»: основателя Readovka подозревают в хищении 1 млрд

«Коммерсант»: основателя Readovka подозревают в хищении 1 млрд

Суд в Москве отправил под стражу основателя Readovka Алексея Костылева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент «Коммерсанта» из зала суда.

По данным следствия, Костылева подозревают в хищении 1 млрд. руб. при исполнении госконтрактов на закупку и поставку БПЛА, заключенных с Минобороны. Как пишет «Коммерсант», преступную деятельность он пытался скрыть под видимостью законной предпринимательской деятельности.

«Защита просила избрать Алексею Костылеву меру пресечения в виде домашнего ареста, приобщив к материалам дела медаль „За заслуги перед отечеством“ II степени и справки, подтверждающие неудовлетворительное состояние здоровья фигуранта: у него диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени, энцефалопатия и другие заболевания», — сообщает издание.



