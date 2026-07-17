Калининградская команда сыграет на всероссийском турнире по мини-футболу

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Калининградская любительская команда «Дай Пнуть Эль-клиник» примет участие во всероссийском соревновании по мини-футболу в формате 6×6 «Белые ночи». Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена» с 18 по 20 июля. Об этом «Новому Калининграду» сообщил директор по коммуникациям Федерации футбола «Северо-Запад» Тимур Михайлов.

В турнире примут участие 48 команд из 46 регионов. По итогам жеребьёвки соперниками калининградцев в групповом этапе станут команды «Союз-Карабах» из Забайкальского края и «Экспресс Офис» из Тульской области.

«Белые ночи» — крупнейший турнир в стране по мини-футболу в формате 6×6. Отборочные соревнования к финальному турниру прошли в 65 регионах, в них сыграли 703 команды. Команда «Дай Пнуть Эль-клиник» стала победителем регионального этапа в Калининградской области.

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