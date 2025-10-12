Торт к юбилею: в зоопарке Калининграда слониху Преголю поздравили с 55-летием (видео)

В Калининградском зоопарке в воскресенье, 12 октября, отпраздновали 55-й день рождения слонихи Преголи (0+). Специально к юбилею сотрудники зоопарка соорудили для Преголи торт из овощей и фруктов, сообщает телеграм-канал учреждения.



«Правда, к народу именинница стояла всё больше попой: киперы не смогли соорудить торт прямо в вольере, поскольку Преголя отказалась его покидать. Пришлось художественно складывать фрукты-овощи сбоку. Надеемся, те, кто пришел на Преголин торт посмотреть, не в обиде на нас и слониху за такое поведение», — сообщили в зоопарке.

Как отмечают сотрудники учреждения, любимая еда Преголи — арбузы, апельсины и бананы, но много сладкого слонам нельзя, поэтому в ежедневном рационе апельсины и бананы в скромном объеме.

Преголя родилась в Калининградском зоопарке 12 октября 1970 года. Её родителей звали Джимми и Шандра. Рождение слоненка стало большим событием для города. Газета «Калининградская правда» так описывала это событие: «Малютка, вес которой достигает восьмидесяти килограммов, чувствует себя хорошо, развивается нормально. Она уже начинает шалить, разбрасывая по вольере сено, затевает возню с мамашей, вызывая этим недовольство соседей — жирафов и бегемота Хана!». Преголя — самая возрастная обитательница Калининградского зоопарка. В природе слоны живут 60-70 лет.

Видео: Калининградский зоопарк