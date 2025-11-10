Зоопарк готовит новый вольер для ящериц, которые вырастают до 140 сантиметров (видео)

Калининградский зоопарк готовит новый вольер для пары красных тегу. Их планируют поселить в «Тропическом доме» напротив орангутанов, сообщили в учреждении.

Новость размещена под видео, на котором самец стремится исследовать территорию вне террариума.

«Красные тегу — очень любопытные ребята: стоит открыть террариум, самец первым стремится исследовать открытый космос снаружи. И хоть тегу совсем-совсем не ядовиты, но острые зубы-тёрки никто не отменял! Поэтому — осторожничаем», — отметили в зоопарке.

Там также добавили, что тегу — крупные ящерицы, которые вырастают до 140 сантиметров и 9 килограммов, в связи с чем их переезд в новый вольер «неизбежен».