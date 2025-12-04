В зоопарке рассказали, кто из животных получил первые новогодние подарки (видео)

В рамках акции «Новогодние подарки для животных» первый сюрприз — пирамидка и каска — достался орангутану Оле. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«И что же мы видим? Мы видим уже не мальчика, но мужа: игрушкам Оле явно предпочитает еду — орешки и семечки. Растёт парень! Каска и пирамидка не пропадут, а перейдут по наследству гиббонам, колобусам, а если продержатся, то и маленькому мандрилу что-нибудь перепадёт», — отметили в учреждении.

Акция стартовала в зоопарке 1 декабря. Принести подарки из списка для «развлечения и повышения духа животных», а также приобрести билеты со скидкой могут все желающие.

