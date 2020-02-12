В Госдуму внесли законопроект о лечении больных со СМА на деньги федерального бюджета

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень орфанных заболеваний. Об этом сообщает в среду «Новая газета».



Включение в перечень позволит закупать необходимые препараты за счет федерального бюджета. Как отмечает издание, сейчас эта необходимость возложена на регионы, однако она не является обязательной: в прошлом году ни один из них из-за дороговизны не смог обеспечить лекарствами детей со СМА.

Отмечается, что о начале разработки документа в конце января сообщал профильный благотворительный фонд «Семьи СМА», который ранее начал сбор подписей под петицией с аналогичными требованиями. На момент публикации ее подписали больше 230 тысяч человек.