Главное о коронавирусе во вторник, 7 апреля

В Калининградской области подтвердили 29 новых случаев коронавируса. Они были выявлены в период с 1 по 5 апреля. Всего в регионе теперь официально зарегистрировано 48 заболевших. Среди «новоприбывших» — один ребёнок, 12 человек в возрасте 19-45 лет, девять человек в возрасте 46-65 лет, пять человек старше 65. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.

Девять из 29 выявленных случаев коронавируса обнаружены у калининградцев, вернувшихся из-за границы. Трое — участники «того самого» дня рождения. Одиннадцать контактировали с заболевшими дома или на работе. У шести человек эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена. Тем временем выздоровела и выписалась из больницы мама калининградского мальчика, который вернулся из Австрии.

Калининградской лаборатории разрешили подтверждать случаи коронавируса самостоятельно. Статус референс-центра приобрела одна из двух лабораторий, делающих тесты на коронавирус, сообщил губернатор Антон Алиханов. Тесты на новую инфекцию в регионе делают лаборатория областного Роспотребнадзора (мощность — 300 анализов в день) и лаборатория областного минздрава (120 анализов в день). О какой из двух лабораторий идет речь, губернатор не уточнил.

В Калининграде начали штрафовать людей за нарушение режима всеобщей самоизоляции. 33-летний Михаил Журавлев читал книгу на набережной Верхнего озера и получил штраф в 15 тысяч рублей. К административной ответственности мужчину привлекли по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Сам Михаил Журавлёв считает, что закон не нарушал. «Я им [полицейским] сказал, что режима ЧС и карантина в стране нет, а положения Конституции РФ позволяют мне находиться на улице и свободно передвигаться», — заявил мужчина «Новому Калининграду». В свою очередь, глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая утверждает, что полицейские работают больше на профилактику. «Погода хорошая. Смотрю, и на озерах, и бегуны — хватает работы, чтобы просить идти домой. Потому что мы больше, конечно, на профилактику работаем. Но тот, кто не понимает, конечно, принимаются меры. А так в основном уговариваем», — пояснила она действия полиции.

Вторую неделю у здания бывшей ФМС, а сейчас управления по вопросам миграции УМВД на ул. Фрунзе, выстраиваются толпы мигрантов, которые пытаются продлить разрешительные документы. Продлять их автоматически в России не стали. Управление было вынуждено усилить работу, чтобы принять всех, кому это нужно. Внутрь здания пускают по несколько человек. Порядок обеспечивает полиция и казаки.

В соседней Польше по состоянию на вечер 6 апреля от коронавируса умерли 107 человек. Количество подтверждённых случаев заражения увеличилось до 4413. Власти Литвы планируют продлить карантин на две недели (последний раз власти продлевали его до 13 апреля). Всего в республике зафиксировано 880 случаев заражения коронавирусом. По данным на 6 апреля, 14 заболевших скончались.