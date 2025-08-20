Минпросвещения сформировало список современных патриотических произведений (список)

Минпросвещения РФ составило перечень произведений патриотической направленности, созданных современными писателями и рекомендованных для внеклассного чтения. Как сообщает ТАСС, документ предоставили агентству в ведомстве.

В списки вошли произведения по категориям: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России». В перечне для средней школы добавлены разделы «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

Министерство также разработало методические рекомендации по модернизации и научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, сообщает агентство.