На ул. Невского хотят демонтировать историческую ограду для расширения тротуара (фото)

В Калининграде на улице Невского городские власти запланировали снос исторической ограды в районе перекрёстка с улицей Артиллерийской. О том, что у домов № 56-60 в скором времени демонтируют кирпичные столбы с чугунной решёткой ради расширения тротуара, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«На перекрестке, о котором вы говорите, ограждение стоит вне границ земельного участка многоквартирного дома. Именно в этом месте ширина тротуара является ненормативной, — пояснила Дятлова. — Были проведены собрания собственников жильцов дома, было предложено самостоятельно перенести данное ограждение в границу своего земельного участка. Так как это не произошло, администрация города Калининграда будет выполнять демонтаж ограждения и возвращать территорию в границы улично-дорожной сети Калининграда. Это сложная работа, но она проводится сегодня на тех улицах, куда мы приходим с ремонтом тротуаров».

Дятлова продемонстрировала журналистам план земельных участков, согласно которым историческая ограда действительно не входит в придомовую территорию. Почему межевание было выполнено таким образом, она не пояснила.

«Нужно ли выполнять данную работу? Мой ответ — конечно, да, нужно», — заключила она.