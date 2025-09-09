На Приморском полукольце планируют временно ограничить движение транспорта

На 8 км федеральной трассы А-217 «Приморское полукольцо» в Калининградской области планируют ограничить движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ сообщает, что с 22:30 9 сентября по 00:30 10 сентября 2025 года на км 8+700 федеральной трассы А-217 „Приморское полукольцо“ в районе АЗС „Лукойл“ возможны краткосрочные ограничения движения транспортных средств продолжительностью до 5 минут», — говорится в сообщении.

Ограничения, как уточняется, вводятся в целях соблюдения безопасности при выполнении грузоподъёмных работ, поскольку на трассе запланирован монтаж П-образных опор дорожных знаков.

«Просим водителей при проследовании указанного участка проявить бдительность, соблюдать требования регулировщика, временных дорожных знаков, направляющих устройств и правил дорожного движения, а также проявить сдержанность в ожидании проезда», — добавили в пресс-службе.