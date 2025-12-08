В Советске суд взыскал компенсацию с водителя, сбившего 17-летнего велосипедиста

По иску прокурора Советска взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой по факту травмирования несовершеннолетнего в ДТП, было установлено, что 22 июня 2024 года 47-летний водитель «Хёндэ» на улице Победы в Советске совершил наезд на 17-летнего велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия подростку причинен тяжкий вред здоровью.

По иску прокурора в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей.