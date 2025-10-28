ЕСОО выделяет 51,5 млн на изготовление и доставку квитанций потребителям услуг

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
На оказание услуг по изготовлению и доставке счетов-квитанций потребителям коммунальной услуги по обращению с ТКО предприятие «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) выделяет 51,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 13 ноября, итоги подведут 18 ноября. Срок исполнения договора — с даты его заключения по 31 декабря 2026 года.

Исполнитель должен ежемесячно печатать счета-квитанции на бумаге на основании информации, полученной от ЕСОО, и доставлять платёжные документы потребителям в течение 5 рабочих дней после получения данных от заказчика. Ориентировочное количество лицевых счетов — около 500 тысяч.

