ЕСОО выделяет 51,5 млн на изготовление и доставку квитанций потребителям услуг

На оказание услуг по изготовлению и доставке счетов-квитанций потребителям коммунальной услуги по обращению с ТКО предприятие «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) выделяет 51,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 13 ноября, итоги подведут 18 ноября. Срок исполнения договора — с даты его заключения по 31 декабря 2026 года.

Исполнитель должен ежемесячно печатать счета-квитанции на бумаге на основании информации, полученной от ЕСОО, и доставлять платёжные документы потребителям в течение 5 рабочих дней после получения данных от заказчика. Ориентировочное количество лицевых счетов — около 500 тысяч.