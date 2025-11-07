Таможня: движение через МАПП «Чернышевское» 7 ноября приостановят на час

Движение транспортных средств через пункт пропуска МАПП «Чернышевское» 7 ноября приостановят с 11:00 до 12:00. Это связано с проведением приемо-сдаточных испытаний для подключения ИДК (инспекционно-досмотрового комплекса) к трансформаторной подстанции с полным отключением электроснабжения от промышленной сети и дизельной электростанции. Об этом сообщает ФТС России.

«Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать данную информацию при планировании маршрута», — добавляет пресс-служба.

