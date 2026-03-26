Власти признали комплекс зданий приюта Дризена памятником архитектуры

Власти Калининградской области включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации «Комплекс зданий приюта Дризена» в качестве объекта культурного наследия местного значения. Данный приказ подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Также для объекта утверждены границы территории и режим использования, что обеспечивает сохранность памятника и ограничивает проведение строительных или земляных работ вблизи.

Согласно информации сайта «Пруссия 39», комплекс зданий приюта Дризена построен в Кёнигсберге в районе Закхайм на Йорк-штрассе в 1890-1900 годах.

Фонд Дризена создан согласно завещанию из средств кёнигсбергского коммерсанта Адольфа Дризена, скончавшегося 1 января 1881 года. Адольф Дризен завещал городу Кёнигсбергу 370 тысяч марок на создание приюта для людей, потерявших работу не по своей вине. На эти средства были построены четыре здания с однокомнатными и двухкомнатными квартирами, предназначенными для проживания семейных и одиноких постояльцев. Согласно условию завещания постояльцами могли быть лица не моложе сорока лет любого вероисповедания, но треть помещений приюта должна была отводиться для горожан-евреев.

Также на сайте говорится, что трехэтажные прямоугольные в плане здания выполнены из полнотелого красного керамического кирпича и расположены в линию с юго-запада на северо-восток.

Напомним, приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 года № 17 комплекс зданий приюта Дризена получил статус выявленного объекта культурного наследия.