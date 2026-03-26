Власти признали комплекс зданий приюта Дризена памятником архитектуры

Власти признали комплекс зданий приюта Дризена памятником архитектуры
Фото: сайт «Пруссия 39»
Власти Калининградской области включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации «Комплекс зданий приюта Дризена» в качестве объекта культурного наследия местного значения. Данный приказ подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Также для объекта утверждены границы территории и режим использования, что обеспечивает сохранность памятника и ограничивает проведение строительных или земляных работ вблизи.

Согласно информации сайта «Пруссия 39», комплекс зданий приюта Дризена построен в Кёнигсберге в районе Закхайм на Йорк-штрассе в 1890-1900 годах.

Фонд Дризена создан согласно завещанию из средств кёнигсбергского коммерсанта Адольфа Дризена, скончавшегося 1 января 1881 года. Адольф Дризен завещал городу Кёнигсбергу 370 тысяч марок на создание приюта для людей, потерявших работу не по своей вине. На эти средства были построены четыре здания с однокомнатными и двухкомнатными квартирами, предназначенными для проживания семейных и одиноких постояльцев. Согласно условию завещания постояльцами могли быть лица не моложе сорока лет любого вероисповедания, но треть помещений приюта должна была отводиться для горожан-евреев.

Также на сайте говорится, что трехэтажные прямоугольные в плане здания выполнены из полнотелого красного керамического кирпича и расположены в линию с юго-запада на северо-восток.

Напомним, приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 года № 17 комплекс зданий приюта Дризена получил статус выявленного объекта культурного наследия.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter