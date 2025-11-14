Жителя Гурьевского р-на оштрафовали за перевод 10 тыс. руб. экстремистской организации

Жителя Гурьевского района оштрафовали на 300 тыс. руб. за «финансирование экстремистской деятельности». Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Прокурор Гурьевского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу. Жителя посёлка Рассвет признали виновным по ч.1 ст.283 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

«В суде установлено, что 5 августа 2021 года подсудимый, являясь сторонником экстремистской организации, ликвидированной по решению суда, осуществил перевод денежных средств на ее счет в иностранном банке в размере 10 тыс. рублей. Суд с учетом позиции прокурора назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

