В России снимают с продажи роман Стивена Кинга «Оно»

На сайтах российских маркетплейсов и в книжных магазинах снимают с продажи роман Стивена Кинга «Оно». Об этом сообщают СМИ.

Как объяснили информагентству ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, данная продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки. Книгу на русском языке почти невозможно обнаружить и на маркетплейсе Ozon. В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ уточняет, что тираж романа американского писателя временно отозван из продажи для актуализации вопроса о маркировке книг.

Роман в жанре ужасов «Оно» был впервые опубликован в 1986 году в издательстве «Viking Press». В течение года после публикации книга разошлась тиражом свыше 2,5 млн экземпляров. Монстр, с которым по основной сюжетной линии сражается группа подростков в выдуманном городе Дерри в штате Мэн, предстает в виде клоуна.