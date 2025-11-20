В России снимают с продажи роман Стивена Кинга «Оно»

Все новости по теме: Культура
В России снимают с продажи роман Стивена Кинга «Оно»

На сайтах российских маркетплейсов и в книжных магазинах снимают с продажи роман Стивена Кинга «Оно». Об этом сообщают СМИ.

Как объяснили информагентству ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, данная продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки. Книгу на русском языке почти невозможно обнаружить и на маркетплейсе Ozon. В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ уточняет, что тираж романа американского писателя временно отозван из продажи для актуализации вопроса о маркировке книг.

Роман в жанре ужасов «Оно» был впервые опубликован в 1986 году в издательстве «Viking Press». В течение года после публикации книга разошлась тиражом свыше 2,5 млн экземпляров. Монстр, с которым по основной сюжетной линии сражается группа подростков в выдуманном городе Дерри в штате Мэн, предстает в виде клоуна.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter