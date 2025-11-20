В регионе 123 точки общепита нарушают ветеринарное законодательство

В Калининградской области 123 точки общественного питания нарушают требования ветеринарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Так, сорок четыре хозяйствующих субъекта осуществляют деятельность в сфере общественного питания без регистрации в ФГИС «ВетИС». Следовательно, отмечает ведомство, реализация подконтрольной продукции осуществляется вне государственного контроля и без оформления ветеринарно-сопроводительной документации (ВСД), что приводит к нарушению прослеживаемости. У шести субъектов отсутствуют ВСД на подконтрольную продукцию. Шестьдесят точек не производили своевременное «гашение» электронных ВСД.

Управление Россельхознадзора выдало нарушителям предостережения.