Проект ремонта здания-памятника на Иванникова в ходе торгов подешевел на четверть

В Калининграде определился подрядчик на проектирование ремонта в здании бывшего сельскохозяйственного факультета Кёнигсбергского университета, в котором сейчас находится ​отделение химиотерапии и радиологии областной клинической больницы.

Судя по порталу Госзакупок, в ходе торгов (в них участвовали три компании), проект по сохранению объекта культурного наследия подешевел на четверть, с 10,45 до 7,88 млн рублей.

В объекте, построенном в конце XIX века, в 1907 году в размещался Институт химизации сельского хозяйства Кёнигсбергского университета, в последующие годы здесь были размещены еще несколько подразделений сельскохозяйственного факультета Кёнигсбергского университета. В марте 2007 года здание получило статус объекта культурного наследия местного значения.