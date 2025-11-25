В Калининградскую область не пустили 24 тонны рыбы с Фарерских островов

Все новости по теме: Продуктовая безопасность
В Калининградскую область не пустили 24 тонны рыбы с Фарерских островов

На ветеринарном контрольном посту, расположенном на СВХ «Сириус», 24 ноября сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области приостановили ввоз партии мороженой сельди, поступившей с Фарерских островов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении ветеринарного контроля и досмотре груза выявлена продукция (филе сельди) в количестве 1,5 т, не заявленная в ветеринарном сертификате. Также отсутствовало разрешение Россельхознадзора на ввоз данной продукции. Выявлено несоответствие наименования продукции, указанного на паллетном листе (сельдь мороженая с/г), наименованию, указанному на картонных коробках (филе сельди мороженое)», — пояснили в пресс-службе.

Управление Россельхознадзора приняло решение о запрете выпуска партии мороженой рыбы.

Telegram | MAX


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter