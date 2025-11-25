В Калининградскую область не пустили 24 тонны рыбы с Фарерских островов

На ветеринарном контрольном посту, расположенном на СВХ «Сириус», 24 ноября сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области приостановили ввоз партии мороженой сельди, поступившей с Фарерских островов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении ветеринарного контроля и досмотре груза выявлена продукция (филе сельди) в количестве 1,5 т, не заявленная в ветеринарном сертификате. Также отсутствовало разрешение Россельхознадзора на ввоз данной продукции. Выявлено несоответствие наименования продукции, указанного на паллетном листе (сельдь мороженая с/г), наименованию, указанному на картонных коробках (филе сельди мороженое)», — пояснили в пресс-службе.

Управление Россельхознадзора приняло решение о запрете выпуска партии мороженой рыбы.

Telegram | MAX