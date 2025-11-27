В Калининграде планируют создать всесезонный экологический маршрут

В Калининграде во время встречи министра природных ресурсов и экологии Оксаны Астаховой с профильными специалистами представили доклад о создании нового всесезонного пешеходного экомаршрута. Он должен объединить экологическое просвещение и туристическую доступность в городской среде, сообщает пресс-служба ведомства.

Экомаршрут протяженностью почти девять километров будет включать более сотни локаций, представляющих 55 биологических видов растений (деревьев, кустарников и лиан). Кроме того, на нем расположены шесть объектов, имеющих статус особо охраняемых природных территорий регионального значения: три дерева гинкго билоба, старовозрастная цветущая лиана вечнозелёного плюща обыкновенного, дерево катальпы сиренелистной и старовозрастной дуб черешчатый пирамидальной формы.

Астахова подчеркнула, что при разработке новых экологических маршрутов необходимо учитывать их образовательную направленность. Такое требование будет ключевым при проектировании и оформлении троп, информационных стендов, а также сопутствующих программ для школьников, студентов и широкой аудитории.

