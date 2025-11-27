Мэрия Калининграда пообещала добавить один автобус на маршрут № 18

Администрация города сообщила «Новому Калининграду», что с 1 декабря на автобусном маршруте № 18 будет работать восемь автобусов вместо нынешних семи в утренние и вечерние часы. Это должно привести к сокращению интервалов движения.

По данным мэрии, сейчас маршрут обслуживают семь автобусов утром, вечером и в часы пик, днем — пять. Интервалы составляют 16 минут утром и вечером, 27 минут в часы пик и 30 минут днем.

С 1 декабря на маршруте будет работать восемь автобусов постоянно. Интервалы сократятся: утром и вечером — до 15 минут, в часы пик — до 24 минут, днем — до 19 минут.

Время отправления с конечных остановок изменится незначительно, отметили в администрации. Горожанам рекомендуют учитывать это при планировании поездок.

