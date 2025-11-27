Мэрия Калининграда пообещала добавить один автобус на маршрут № 18

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Мэрия Калининграда пообещала добавить один автобус на маршрут № 18

Администрация города сообщила «Новому Калининграду», что с 1 декабря на автобусном маршруте № 18 будет работать восемь автобусов вместо нынешних семи в утренние и вечерние часы. Это должно привести к сокращению интервалов движения.

По данным мэрии, сейчас маршрут обслуживают семь автобусов утром, вечером и в часы пик, днем — пять. Интервалы составляют 16 минут утром и вечером, 27 минут в часы пик и 30 минут днем.

С 1 декабря на маршруте будет работать восемь автобусов постоянно. Интервалы сократятся: утром и вечером — до 15 минут, в часы пик — до 24 минут, днем — до 19 минут.

Время отправления с конечных остановок изменится незначительно, отметили в администрации. Горожанам рекомендуют учитывать это при планировании поездок.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter