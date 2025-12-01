Проект второго этапа реконструкции Аллеи Смелых прошел госэкспертизу

Проект второго этапа реконструкции Аллеи Смелых прошел госэкспертизу
Фото: «Новый Калининград»
Проект второго этапа реконструкции Аллеи Смелых в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Согласно данным реестра, экспертиза завершена 28 ноября. Экспертной организацией выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком указана администрация Калининграда. Второй этап реконструкции охватывает участок от железнодорожного путепровода до улицы Муромской.

В ноябре администрация Калининграда постановила изъять ряд земельных участков под реализацию проекта. Под изъятие попали участки площадью от 12 до 199 кв. м.

Ранее городские власти сообщили, что проекты второго и третьего этапов реконструкции разработаны и направлены на экспертизу. В рамках работ планируется расширить проезжую часть до четырех полос, обустроить тротуары, велодорожку, новое освещение и заездные карманы.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили более десяти лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии. Реконструкцию начали в августе 2023 года с четвёртого этапа — от перекрёстка с ул. Карамзина до Большой Окружной. Для этого разрешили вырубить 435 деревьев. Сдать объект обещали в декабре 2024-го

