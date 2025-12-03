Памятник Герою России из Калининграда планируют установить в Курской области

Памятник Герою России из Калининграда планируют установить в Курской области

В Курской области появится памятник калининградцу, Герою России Сергею Чебнёву, погибшему при обороне Малой Локни. Монумент установят непосредственно в месте его подвига. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, решение принято при поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна. Губернатор отметил, что память о Чебнёве уже увековечена в Калининграде: его именем названа одна из улиц города, школа № 24 также получила имя Героя России. Власти продолжают поддерживать семью погибшего военнослужащего.

Сергей Чебнёв погиб, защищая Малую Локню. За проявленный героизм ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



