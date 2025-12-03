Памятник Герою России из Калининграда планируют установить в Курской области

В Курской области появится памятник калининградцу, Герою России Сергею Чебнёву, погибшему при обороне Малой Локни. Монумент установят непосредственно в месте его подвига. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, решение принято при поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна. Губернатор отметил, что память о Чебнёве уже увековечена в Калининграде: его именем названа одна из улиц города, школа № 24 также получила имя Героя России. Власти продолжают поддерживать семью погибшего военнослужащего.

Сергей Чебнёв погиб, защищая Малую Локню. За проявленный героизм ему было посмертно присвоено звание Героя России.