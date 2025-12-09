На обслуживание аквариумов в Музее мирового океана выделяют 37 млн рублей

Все новости по теме: Госзакупки
На обслуживание аквариумов в Музее мирового океана выделяют 37 млн рублей

На техническое и биологическое обслуживание аквариумов экспозиционного корпуса «Мировой океан» Музея Мирового океана направляют 37 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 17 декабря, итоги подведут 18 декабря.

Услуги необходимо оказать с 1 января по 30 июня 2026 года. Подрядчик должен разработать рацион кормления гидробионтов, проводить санитарно-ветеринарные мероприятия по недопущению возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний обитателей аквариумов, их лечение при необходимости, чистку стекол, стенок и оборудования и другие работы. Аквариумная экспозиция состоит из 28 аквариумов с общей площадью зеркала воды 337 кв.м.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter