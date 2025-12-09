На обслуживание аквариумов в Музее мирового океана выделяют 37 млн рублей

На техническое и биологическое обслуживание аквариумов экспозиционного корпуса «Мировой океан» Музея Мирового океана направляют 37 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 17 декабря, итоги подведут 18 декабря.

Услуги необходимо оказать с 1 января по 30 июня 2026 года. Подрядчик должен разработать рацион кормления гидробионтов, проводить санитарно-ветеринарные мероприятия по недопущению возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний обитателей аквариумов, их лечение при необходимости, чистку стекол, стенок и оборудования и другие работы. Аквариумная экспозиция состоит из 28 аквариумов с общей площадью зеркала воды 337 кв.м.