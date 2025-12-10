В Калининградской области ожидается усиление ветра

В Калининградской области ожидается усиление ветра

В четверг, 11 декабря, в Калининградской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«С первой половины дня ожидается усиление юго‑западного, западного ветра до 13–18 метров в секунду, во второй половине дня на побережье — около 20 метров. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

За помощью при необходимости можно обратиться по номеру 112, напомнили в МЧС.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», завтра на территории региона сохранится пасмурная погода с периодическими дождями (особенно утром и вечером). При этом «усилится западный ветер, поэтому ощущаться на улице будет чуть прохладнее».

