В России предложили ввести стандарт безопасных для животных зимних реагентов

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо главе Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести стандарт для зимних реагентов, которые безопасны для животных. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты отметили, что владельцы собак массово сталкиваются с тем, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят серьезный вред здоровью их питомцев. По словам парламентариев, действующий ГОСТ Р 58427-2020 регламентирует безопасность реагентов для человека, дорожных покрытий и зеленых насаждений, но не содержит отдельных требований и методик оценки безопасности для животных, поэтому при закупках противогололедных материалов муниципалитеты не обязаны учитывать их токсичность для домашних питомцев.

«Считаем необходимым устранить этот пробел и защитить животных от воздействия агрессивной химии: внести изменения в вышеуказанный ГОСТ Р 58427-2020, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных, отсутствие агрессивных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность», — указано в письме.

По мнению авторов запроса, внедрение такого стандарта и применение соответствующих реагентов в пешеходных зонах, парках и местах выгула также позволит снизить химическую нагрузку на городскую среду.