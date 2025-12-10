Синоптики ответили на вопрос о шансах увидеть зимнюю погоду в Калининграде

Какие-либо «сценарии установления зимней погоды» в Калининграде и области отсутствуют вплоть до 20-х чисел декабря. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На вопрос о шансах увидеть зимнюю погоду в обозримой для прогнозов перспективе может ответить график мультимодельного прогноза температуры в Калининграде на ближайшие 10 дней. Как мы видим, вплоть до 20-х чисел отсутствуют какие-либо сценарии установления зимней погоды. Средняя расчётная температура колеблется от +2 до +7°С», — говорится в сообщении.

В прошлом декабре синоптики подсчитали количество снежных новогодних ночей в Калининграде. По их данным, за последние 10 лет снежный покров на Новый год присутствовал в областном центре лишь три раза — в 2014, 2017 и 2021 годах.