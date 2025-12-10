Ученые НИС «Академик Иоффе» обнаружили затопленные суда с радиоактивными отходами

В ходе 70-го рейса в Карское и Баренцево моря ученым научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» впервые за почти 20 лет поисков удалось установить точное местоположение двух затопленных судов с твердыми радиоактивными отходами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Специалисты определили точные координаты затопления баржи «Никель», находящейся в районе острова Колгуев (Баренцево море) с 580 т радиоактивных отходов на борту, а также обнаружили неизвестное ранее комплексное захоронение радиоактивных отходов в заливе Течений.

Кроме того, ученым удалось не только определить точное местоположение «Лихтера-4», затопленного в 1988 году в заливе Течений с грузом радиоактивных отходов и двумя реакторами с выгруженным ядерным топливом атомной подводной лодки К-22 на борту, но и провести частичное радиационное обследование судна и района его затопления.

Помимо этого, специалисты провели плановое радиационное обследование атомной подводной лодки К-27 и подтвердили сохранность ее защитных барьеров, препятствующих выходу радиоактивности в окружающую морскую среду. Более того, были проведены исследования прибрежного района залива Степового, где планируется разместить подводную станцию постоянного радиационного мониторинга для обеспечения непрерывного контроля состояния двух реакторов АПЛ К-27 с ядерным топливом. Полученные данные позволили выбрать оптимальную площадку для размещения берегового блока станции.

«Во время экспедиции ученые также выполнили масштабные поисковые работы в районе Новоземельской впадины с целью обнаружения контейнеров и судов с ТРО, затопленных здесь в период с 1967 по 1991 гг., что позволило уточнить расположение комплексного захоронения радиоактивных отходов. По результатам обследования намечены полигоны для поисковых работ в следующем 2026 г. На сегодняшний день точное местоположение девяти судов с ТРО, затопленных в Новоземельской впадине, остается неизвестным», — говорится в сообщении.

В экспедиции приняли участие: курчатовский институт, институт океанологии РАН, а также организации, специализирующиеся в области проведения подводно-технических работ, включая центр подводных исследований Русского Географического общества и МЧС России в лице Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.