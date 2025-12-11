Архитекторы из Томска показали проект благоустройства автовокзала Калининграда (фото)

Фото: Томское архитектурное бюро Василия Рыбакова
Томское архитектурное бюро Василия Рыбакова представило проект благоустройства калининградского автовокзала. Бюро выиграло тендер на разработку дизайн-проекта, сообщили «Новому Калининграду» в организации.

Согласно концепции, внутренний двор автовокзала, который сейчас окружён торговыми павильонами, преобразят в открытую зону ожидания. Пространство разделят на два крупных «острова» — их формы повторят очертания Куршского и Калининградского заливов.

Плитку во дворе предлагают выполнить двух цветов, чтобы обозначить контуры «островов». Озеленение разместят в подпорных стенках. Для оформления выбрали можжевельник, барбарис и спирею.

Проект предполагает демонтаж торговых павильонов со стороны перрона, что позволит открыть пространство для пассажиров. Павильоны вдоль улицы Железнодорожной также могут убрать или использовать под галерею, территорию планируют благоустроить и озеленить.

Обновить планируют и перрон. Конструкцию навеса модернизируют, опоры окружат большими кашпо со встроенными скамейками и урнами.

Конкурс на разработку дизайн-проекта по благоустройству автовокзала провели в июне текущего года. Работы по созданию проекта оценили в 477 тыс.руб.

