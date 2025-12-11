Архитекторы из Томска показали проект благоустройства автовокзала Калининграда (фото)

Томское архитектурное бюро Василия Рыбакова представило проект благоустройства калининградского автовокзала. Бюро выиграло тендер на разработку дизайн-проекта, сообщили «Новому Калининграду» в организации.

Согласно концепции, внутренний двор автовокзала, который сейчас окружён торговыми павильонами, преобразят в открытую зону ожидания. Пространство разделят на два крупных «острова» — их формы повторят очертания Куршского и Калининградского заливов.

Плитку во дворе предлагают выполнить двух цветов, чтобы обозначить контуры «островов». Озеленение разместят в подпорных стенках. Для оформления выбрали можжевельник, барбарис и спирею.

Фото: Томское архитектурное бюро Василия Рыбакова

Проект предполагает демонтаж торговых павильонов со стороны перрона, что позволит открыть пространство для пассажиров. Павильоны вдоль улицы Железнодорожной также могут убрать или использовать под галерею, территорию планируют благоустроить и озеленить.

Обновить планируют и перрон. Конструкцию навеса модернизируют, опоры окружат большими кашпо со встроенными скамейками и урнами.

Конкурс на разработку дизайн-проекта по благоустройству автовокзала провели в июне текущего года. Работы по созданию проекта оценили в 477 тыс.руб.