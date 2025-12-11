В Калининградской области назвали отрасли с кадровым дефицитом

В службу занятости Калининградской области организации региона заявили 12 тыс. вакансий. Как сообщила пресс-служба правительства в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», среди них преобладают профессии и специальности отрасли обрабатывающего производства.

На обрабатывающее производство приходится 20,6% вакансий. Далее идут вакансии в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (12,3%), а также оптовой и розничной торговли (10,2%). На сферу образования пришлось 6,9%, на сельское хозяйство — 5,9%, а на транспортировку и хранение — 5,2%.

Наибольшее количество вакансий заявило ООО «ЕвроРитейл» (575 вакансий), основной вид деятельности которого — розничная торговля пищевыми продуктами. Предприятие по переработке картофеля «Калининград Фрэнч Фрайз» опубликовало 330 вакансий, «Промменеджмент» — 264, а рыбзавод «За родину» — 240. Еще 200 предложений разместила компания «Комплекс фуд лимитед», занимающаяся производством молока. 162 вакансии пришлось на «Рэнера-Энертек», 140 — на региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, а 134 — на «Полипром».

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, ссылаясь на данные опроса участников регионального проекта «Баланс трудовых ресурсов», отметило, что «прогнозная потребность предприятий-участников проекта в инженерно-технических кадрах на период с 2025 по 2030 год составляет более 1800 человек». Распределение по предприятиям меняется, но среди тех, которые заявляют в опросе максимальное количество требуемых специалистов, оказались «Автотор» и ОКБ «Факел».


